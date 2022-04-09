Основні зусилля окупанти зосередили на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм - Генштаб

Основні зусилля окупанти зосередили на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм - Генштаб

На об’єктах транспортної інфраструктури РФ може залучити диверсійно-розвідувальні групи для здійснення диверсій.

Росія й надалі проводить підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 9 квітня.

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"Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ зазначають, що ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.

Нагадаємо, у Рубіжному Луганської області Росія вже вдруге влучили у цистерну з азотною кислотою. Отруйні випари вітер поніс в район позицій окупантів, які перебувають під Кудряшівкою та Варварівкою. Вперше росіяни вдарили в цистерну з азотною кислотою у Рубіжному 5 квітня.

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