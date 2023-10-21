"Основний акцент перенесений у повітря": Гуменюк про нічну атаку і нову тактику окупантів

Цієї ночі ворог застосував складну тактику змішаних атак.

Про дії окупантів в етері телемарафону "Єдині новини" розповіла очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан першого рангу Наталія Гуменюк.

"Ворог відповідає дуже активно, основний його акцент перенесений у повітря. Це активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами. Зкорема, цієї ночі була застосувана складна тактика дуже мішаних атак - практично одночасно спрямовувались тактична авіація і керовані авіабомби по прифронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по територіях другого ешелону наших прифронтових територій, наприклад Криворіжжя і Миколаївщина. Застосовувалися і ударні безпілотники. Фактично все було одночасно. Це спрямовано на виснаження систем протиповітряної оборони і максимальне досягнення результату", - сказала вона.

Гуменюк також зазначила, що фактично одночасного пуску крилатих ракет і керованих авіабомб ми ще не спостерігали.

"Це однозначно намагання ворогом завдати ракетний удар максимально ефективно, оскільки знають, що працювати по КАБах ми не будемо", - уточнила вона.

Нагадаємо, російські війська обстрілювали центральні та південні регіони України із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також ударних безпілотників.

Окупанти завдали удару ракетами і дронами-камікадзе по Кривому Рогу Дніпропетровської області сьогодні вночі, 21 жовтня.

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