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Основний фокус війни змістився на південь: Пентагон - про ситуацію на фронті

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Основний фокус війни змістився на південь: Пентагон - про ситуацію на фронті

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Воєнна ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася у зв'язку з тим, що основний фокус уваги змістився на південний фронт.

В Міністерстві оборони США підтверджують повідомлення, що Росія почала переміщати свої війська на південь, зокрема на Запорізький та Херсонський напрямок. Найімовірніше, російська армія готується йти в наступ.

Про це повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль під час брифінгу, йдеться на сайті Міноборони США.

Також Колін підтвердив інформацію, що у межах передавання військової допомоги США поставили Україні протирадіолокаційні ракети. За його на сьогодні США виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму близько 9,8 млрд доларів -  9,1 млрд доларів від початку військової агресії Росії.

"Ми продовжуватимемо тісно консультуватися з Україною та нарощуватимемо додаткові доступні системи та можливості для підтримки її оборони. На кожному етапі цього конфлікту ми були зосереджені на тому, щоб надати українцям те, що їм потрібне, залежно від мінливих умов на полі бою. Ми цілодобово працюємо над виконанням пріоритетних запитів України на допомогу в галузі безпеки, доставляючи зброю із запасів США, коли вона доступна, та сприяючи доставці зброї союзниками та партнерами, коли їхні системи найкраще відповідають потребам України", - сказав Каль.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2182
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