"Основний показник, що перемога буде за нами": Кім розповів, що окупанти почали поважати українських захисників

Кім зазначив, що серед росіян вже є багато тих, хто хоче стати громадянином України.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що російські окупанти почали не лише боятися українських військових, а й поважати їх. Це свідчить про те, що загарбники усвідомлюють свою поразку.

Про це заявив Віталій Кім у своєму відеозверненні.

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"17-й день війни, політ нормальний. Настрій у всіх прекрасний, у всіх мережах, перехоплених розмовах у Росії, Білорусі, орки не тільки нас бояться, вони нас поважають. Поважають за те, що у нас такий дух, що ми легко переносимо будь-які негаразди. Бояться і поважають, це основний показник, що перемога буде за нами. Величезна частина людей з них намагається, хоче, стати громадянином України. Я не знаю, як на це реагувати, я думаю, вони розуміють, що у нас краще, у нас свобода, ми за неї боремося, а у них рабство", - сказав він.

Нагадаємо, окупанти в Миколаєві розбомбили державне підприємство "Зоря".

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