Особи російських пілотів, які завдають ударів по Україні крилатими ракетами – список ГУР

Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні.

Головне управління розвідки ідентифікувало російських льотчиків-окупантів, які обстрілюють Україну крилатими ракетами.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Йдеться про особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації Військово-повітряних сил Військово-космічних сил ЗС Росії (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс").

До складу 22-ї бомбардувальної авіаційної дивізії РФ входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:

121 вбап – в/ч 85927, аеродром базування "Енґельс" Саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

52 вбап – в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка" Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

ГУР встановило особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території Росії.

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, розвідка встановила пілотів РФ, які обстрілюють Україну "Кинджалами" (список).

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