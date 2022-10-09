Особисто важливий для Путіна: журналісти розповіли, що символізує вибух на Кримському мосту

Вибух на незаконно збудованому окупантами Кримському мосту, який стався вранці 8 жовтня, є символом неузгодженості та розгубленості російської армії.

Кримський міст, який внаслідок вибуху і пожежі 8 жовтня зазнав часткових руйнувань, є основним маршрутом постачання для сил Москви, які воюють на півдні України, і дуже символічним для диктатора Росії Володимира Путіна.

Про це пише газета The New York Times.

Як повідомляється, будь-яка серйозна перешкода руху мостом може серйозно вплинути на здатність Росії воювати на півдні України, де українські війська ведуть дедалі ефективніший контрнаступ.

Крім того, без Кримського мосту, незаконно збудованого після анексії, російські військові будуть дуже обмежені в можливості доставляти паливо, обладнання та боєприпаси підрозділам, які воюють в Херсонській і Запорізькій областях України.

"Російські сили не змогли захистити міст, незважаючи на його центральну роль у військових зусиллях Росії, його особисту важливість для Путіна та його потужний символізм як буквального зв’язку між Росією та Кримом", - пишуть журналісти NYT.

Видання пояснює, що міст є вкрай символічним для Путіна, адже виконує роль сполучення між Росією та Кримом. Важливість споруди журналісти підкреслили тим, що Путін навіть головував на відкритті незаконно збудованого мосту у 2018 році в анексованому Криму.

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, вранці суботи, 8 жовтня, у результаті вибуху було знищено дві секції Кримського мосту, який з’єднує окупований півострів із Росією. Цим вибухом було порушено найважливішу лінію постачання озброєння для російських військ, які воюють на півдні України, і завдано додаткового удару Кремлю, який і так зазнає постійних втрат на фронті.

За даними російської влади, внаслідок вибуху та пожежі частина дорожнього полотна на мосту через Керченську протоку впала в море, і загинуло щонайменше троє людей. Російська влада повідомляла про займання 7 цистерн із паливом із залізничного складу.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інцидент, зазначив у своєму нічному зверненні, що субота "була хорошим і переважно сонячним днем" на території України. "На жаль, у Криму було хмарно", - сказав він.

Тим часом, на думку військового експерта, полковника ЗСУ в запасі та військового льотчика-інструктора Романа Світана, після вибуху на Кримському мосту війська РФ виходитимуть з території півострова. За його словами, учорашня "бавовна" суттєво пришвидшить контрнаступ ЗСУ.

Водночас військовий експерт Сергій Грабський вказав на те, що вибух на Кримському мосту суттєво не вплинув на його використання, оскільки, за даними росіян, вже через добу вони відновили залізничне сполучення. За його словами, можливість доставки озброєння і важкої техніки триває.

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