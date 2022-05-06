"Особливо цими днями": Зеленський просить не ігнорувати сигналів тривоги через ракетні та авіаудари

"Особливо цими днями": Зеленський просить не ігнорувати сигналів тривоги через ракетні та авіаудари

Президент наголосив на тому, що треба обов'язково дотримуватися заборони на відвідування лісів через міни та розтяжки.

Російські війська продовжили обстріли території України. Ворог завдає зокрема ракетних і авіаційних ударів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні 6 травня.

"Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах", - зазначив він.

Президент наголосив на тому, що треба обов'язково дотримуватися заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. "Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у НАТО спрогнозували час вирішальної фази війни в Україні.

Звернення за 6 травня: Зеленський просить українців не ігнорувати повітряну тривогу

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