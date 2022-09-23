"Особливо шкодувати росіян не будуть": стало відомо, коли мобілізовані в РФ окупанти можуть з'явитися в Україні

Мобілізовані російські окупанти можуть з’явитися в Україні через місяць-півтора.
Росіяни, мобілізовані в рамках часткової мобілізації в РФ, можуть з’явитися в Україні через місяць-півтора. Водночас до зими Путін може направити до нашої держави всі 300 тисяч мобілізованих.
Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” повідомив генерал Ігор Романенко.
"Мобілізаційний ресурс у Росії - до восьми мільйонів осіб, але ця цифра теж не реалістична. Всі навчання проводяться наспіх, про якість говорити не доводиться", - розповів Ігор Романенко.
Зі свого боку, Україні потрібна далекобійна зброя та високоточні снаряди, БМП й танки.
"Особливо шкодувати росіян не будуть, а якщо такого рівня підготовка і забезпечення, то це людей переводять у стан гарматного м'яса. Нам такий їхній підхід на руку, хоча, звичайно, з великою кількістю це доводиться враховувати: наше керівництво ухвалює відповідні рішення, щоб не втратити стратегічну ініціативу і її нарощувати", - наголосив генерал.
Нагадаємо, що СБУ ідентифікувала сотні колаборантів, яких РФ планує залучити до "референдуму" на Запоріжжі.
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