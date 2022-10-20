Особливо важка ситуація на Донбасі: Зеленський назвав найскладніші напрямки на фронті

Зеленський запевнив, що українські захисники тримають позиції і поступово рухаються вперед, витісняючи ворога.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на передовій залишається важкою.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 20 жовтня.

За інформацією президента, особливо важка ситуація на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, і на деяких напрямках на півдні.

"Але тримаємо позиції. Захищаємо нашу землю. Поступово рухаємося, витісняючи ворога. І обовʼязково забезпечимо Україні перемогу", – зазначив він.

Президент підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. Орденами й медалями нагороджені 148 захисників і захисниць України.

Особливо Зеленський відзначив воїнів із 7-ї зенітної самохідної артилерійської батареї 3-го зенітного ракетного дивізіону 1039-го зенітного ракетного полку.

Під час чергового російського ракетного удару батарея захищала північ нашої країни та знищила ворожу ракету у Вишгородському районі Київської області.

"Дякую вам, хлопці, за відмінну службу й незмінно хороші результати! Кожна збита російська ракета – це врятовані життя наших людей. Цієї доби маємо і збиті ракети, і збиті іранські дрони. На жаль, збиваємо поки не всі. Є й влучання, є руйнування. Але зробимо все, щоб дати повний захист нашому небу", – підсумував президент.