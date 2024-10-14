Особливо жорстокі бої: Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Також була доповідь Міністерства оборони щодо контрактації на поточний та наступний періоди.

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку, під час якої заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації.

Про це повідомив Зеленський під час звернення 14 жовтня.

Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині, заявив президент.

"Хлопці тримаються та контратакують", — додав він.

Також, за словами Зеленського, ГУР Міноборони та Служба зовнішньої розвідки України проаналізували ситуацію щодо фінансування РФ: хто саме допомагає їй вести загарбницьку війну проти України — військово, економічно, політично, відкрито та приховано, а також яких кроків потрібно вжити Україні та партнерам, щоб послабити ці злочинні союзи.

"Була доповідь Міністерства оборони щодо контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК", — зазначив президент.

Нагадаємо, ситуація у Торецьку залишається важкою. Там точаться бої за кожну вулицю і під'їзд.

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