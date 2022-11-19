Особовий склад пригнічений: завершилися навчання російських вояків, які проходили у Білорусі - Генштаб

Частина військових РФ отримала стару форму та спорядження, яке вже використовувалось.

Завершилися навчання російських вояків, які проходили на території Білорусі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 19 листопада.

"За наявною інформацією завершились військові навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії збройних сил Російської Федерації, які проходили на території Брестської області Республіки Білорусь", - йдеться у зведенні.

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У Генштабі зазначають, що військовослужбовці, призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення.

"Частина зазначеного особового складу отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що військова техніка, задіяна у навчаннях, здебільшого, у поганому технічному стані- весь час потребує ремонту.

Нагадаємо, у Міноборони Білорусі не втомлюються заявляти, мовляв, не мають планів втягуватися "в якісь конфлікти". Натомість нібито готують солдатів для оборони своєї країни.

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