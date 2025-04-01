Марк Бернс / © facebook.com/chiefrabbiua

Реклама

Особистий духовний радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Марк Бернс заявив, що українським військовим на передовій необхідна зброя для захисту від російських загарбників.

Про це Бренс написав у соцмережі Х після того, як відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку Київської області.

«Вони просять 1000 танків, 300 літаків F-35, протиповітряну зброю, щоб збивати безпілотники, які досі обстрілюють цивільні будівлі і вбивають людей», — зазначив Бренс.

Реклама

Крім того, він підкреслив роль Дональда Трампа у підтримці України, згадавши, що саме він ухвалив рішення про постачання Javelin замість «подушок».

«Президент Трамп покладе край цій війні. Усі тут, в Україні, дякують президенту Трампу і Америці за підтримку України», — додав пастор.

Він наголосив, що війна в Україні — «це більше, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві».

«Незалежно від того, не подобається вам президент Трамп чи президент Зеленський — тут гинуть реальні люди. 20 000 дітей було викрадено та вивезено до Росії. 300 жінок нещодавно були зґвалтовані. 700 релігійних споруд знищено навмисно, бо вони часто є єдиним джерелом надії для українського народу. Безневинних мирних жителів зі зв’язаними руками розстрілювали», — додав він.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Сполучених Штатів виступає проти запровадження в Україні «тимчасового управління», про що раніше заявляв диктатор Путін.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп незадоволений як Путіним, так і Зеленським.