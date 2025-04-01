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- Війна
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Особистий духовний наставник Трампа закликав дати зброю Україні для захисту від загарбників
Він наголосив, що війна в Україні — «це більше, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві».
Особистий духовний радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Марк Бернс заявив, що українським військовим на передовій необхідна зброя для захисту від російських загарбників.
Про це Бренс написав у соцмережі Х після того, як відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку Київської області.
«Вони просять 1000 танків, 300 літаків F-35, протиповітряну зброю, щоб збивати безпілотники, які досі обстрілюють цивільні будівлі і вбивають людей», — зазначив Бренс.
Крім того, він підкреслив роль Дональда Трампа у підтримці України, згадавши, що саме він ухвалив рішення про постачання Javelin замість «подушок».
«Президент Трамп покладе край цій війні. Усі тут, в Україні, дякують президенту Трампу і Америці за підтримку України», — додав пастор.
Він наголосив, що війна в Україні — «це більше, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві».
«Незалежно від того, не подобається вам президент Трамп чи президент Зеленський — тут гинуть реальні люди. 20 000 дітей було викрадено та вивезено до Росії. 300 жінок нещодавно були зґвалтовані. 700 релігійних споруд знищено навмисно, бо вони часто є єдиним джерелом надії для українського народу. Безневинних мирних жителів зі зв’язаними руками розстрілювали», — додав він.
Раніше повідомлялося, що адміністрація Сполучених Штатів виступає проти запровадження в Україні «тимчасового управління», про що раніше заявляв диктатор Путін.
Ми раніше інформували, що Дональд Трамп незадоволений як Путіним, так і Зеленським.