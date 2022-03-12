"Останні дні голови не підняти від обстрілів": голова Луганської ОДА про ситуацію у Сєвєродонецьку

"Останні дні голови не підняти від обстрілів": голова Луганської ОДА про ситуацію у Сєвєродонецьку

Щодо постраждалих інформація уточнюється.

Російські окупанти не припиняють обстріли міста Сєвєродонецьк у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Сєвєродонецьк, ранок 12 березня. Ці російські гітлери щоранку будять містян градами. Окупанти хочуть стерти Сєвєродонецьк з лиця землі. Сєвєродонецьк вбивають росіяни. Місто в руїнах, мешканці в бомбосховищах, останні дні голови не підняти від обстрілів", - написав він у Facebook.

Щодо постраждалих інформація уточнюється.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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