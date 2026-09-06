«Останні дні — жах»: Зеленський заявив про нову тактику Росії та плани А і Б від України

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія останніми днями суттєво посилила повітряні атаки по Україні. За його словами, Київ відповідатиме на удари, однак головним пріоритетом залишається дипломатичний шлях до зниження ескалації.

Про це він сказав під час пресконференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, передає кореспондентка ТСН.

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«Останні дні — це жах, що відбувається в небі передусім. Путін це робить перед своїми виборами. Він збільшує удари. Удари — з ранку до ночі. Це нова тактика. Ми будемо відповідати. І відповідаємо тим самим, доки не закінчиться терор, не закінчиться війна», — заявив президент.

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Водночас Зеленський розповів про підготовку України до подальших російських атак. За його словами, десятки українських компаній уже працюють над засобами для масового перехоплення реактивних дронів.

Президент зазначив, що загалом ідеться приблизно про 67 компаній, а п'ять із них уже продемонстрували конкретний результат. Наступним завданням має стати масштабування виробництва таких систем. Цей напрям Зеленський назвав «планом Б».

«План А — максимально прискорити дипломатичні можливості, щоб зменшити ескалацію», — сказав він.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності подальшої підтримки з боку США та європейських партнерів. За його словами, якщо війна триватиме взимку, Україна розраховує на додаткову допомогу, зокрема у сфері протиповітряної оборони та енергетики.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів упродовж часу, необхідного для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення там переговорів.

У відповідь російський диктатор Володимир Путін віддав вказівку від опівночі не завдавати ударів по Києву упродовж трьох діб.

Проте, попри заяви кремлівського диктатора про нібито «дотримання режиму тиші», внаслідок ворожої атаки на Київщину загинули цивільні мешканці та пошкоджено інфраструктуру.

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