Політтехнолог Тарас Загородній / © скрін з відео

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Останній масований ракетний обстріл України з боку Російської Федерації не був відповіддю на операцію Служби безпеки України під назвою «Павутина».

Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній, інформує РБК-Україна.

За його словами, твердження про «помсту» є лише елементом інформаційної кампанії ворога.

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«Усі заяви щодо „помсти“ — це спроба ворога нав’язати свій наратив. Вони регулярно готують масштабні обстріли, а потім просто стверджують, що нібито обороняються. Тому не треба повторювати за ними ці всі речі. Вони здійснюють терор українського населення. Це те, що вони системно роблять. Це чітка і зрозуміла їхня позиція», — пояснив Загородній.

Експерт також припустив, що атака була підготовлена заздалегідь, а операція СБУ могла її лише частково скорегувати.

«Скоріш за все, вони готувалися до атаки на Україну, але тут же ж Малюк з’явився зі своєю „Павутиною“, роздовбали ж багато стратегів, скоріш за все», — додав він.

Загородній також звернув увагу, що навіть російські Z-пропагандисти залишилися незадоволені масштабами останньої атаки.

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«Згадаємо осінь 2022 року чи осінь 2023-го, памʼятаєте, наскільки частіше прилітали ракети, як часто були атаки на Україну? А це зараз означає, що не все так добре у росіян», — підкреслив він.

Політтехнолог пояснив, що Росія вдається до двох типових рішень: або атакує, або виправдовується.

«У росіян є дві опції — або стріляють, або не можуть. Тоді вони розповідають про „жест доброї волі“… Це говорить про те, що потенціал Росії все ж таки падає. Бо якби вони могли, вони давно це робили. Якщо не можуть — то значить не можуть», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної російської атаки в Луцьку пошкоджено багатоповерхівку. Рятувальники евакуювали з будинку п’ятьох людей.

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Ми раніше інформували, що у Києві під час ліквідації наслідків атаки російських дронів загинули троє рятувальників.