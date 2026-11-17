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- Війна
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Останні миті автомобільного прольоту Кримського мосту: СБУ показала нові кадри
У Мережі з'явилися нові кадри спецоперації, під час якої було знищено частину Кримського мосту. На відео зафіксовано серію потужних вибухів у районі металевих арок переправи.
Служба безпеки України оприлюднила нове відео атаки на Кримський міст. На кадрах зафіксовано серію влучань українських безпілотників і потужні вибухи, які призвели до руйнування конструкцій переправи.
Про це повідомили у СБУ, опублікувавши ексклюзивні кадри спецоперації.
На відео видно удари в районі кріплення металевих арок мосту. Після серії вибухів конструкції зазнали значних руйнувань.
За даними СБУ, спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» («Альфа») завдали ударів по автомобільній частині мосту ракетами-дронами «Паляниця». Унаслідок цього перекриття обвалилося у воду.
У відомстві нагадали, що Росія роками називала Кримський міст одним із найзахищеніших об'єктів у світі та використовувала його як символ власної могутності.
Однак, наголосили в СБУ, українським спецпризначенцям уже вчетверте вдалося уразити переправу.
У Службі безпеки заявили, що російські системи ППО та захисні споруди не здатні гарантувати безпеку стратегічних об'єктів від українських спецоперацій.
Атака на Кримський міст 16–17 листопада: що відомо
Нагадаємо, в ніч проти 16 листопада Кримський міст атакували українські дрони. За даними супутникових знімків і моніторингових каналів, дорожнє полотно було пошкоджене щонайменше у двох місцях, а одна з арок судноплавного прольоту деформувалася. Окупанти перекрили рух, через що біля переправи утворилися затори приблизно з 2000 автомобілів.
Уночі 17 листопада по мосту завдали повторних ударів. Очевидці повідомляли про близько семи потужних вибухів. За інформацією OSINT-аналітиків ASTRA та Exilenova+, удари припали на вже пошкоджені конструкції. У результаті арка автомобільної частини переправи обвалилася у воду, а дорожнє полотно просіло та перекосилося.
Згодом СБУ підтвердила, що спільно із Силами оборони провела багатоетапну спецоперацію, яка тривала близько місяця. Вона складалася із семи етапів: від ураження російської ППО до безпосередніх ударів по переправі.
За даними відомства, одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею повністю знищено. Також попередньо пошкоджено залізничну частину Кримського мосту.