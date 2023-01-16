Останні обійми: під завалами у Дніпрі знайшли вагітну жінку, яку закривав собою її чоловік

У зруйнованій російською ракетою багатоповерхівці загинула молода пара, яка чекала народження малюка.
Під завалами зруйнованого під час ракетного обстрілу російськими терористами багатоповерхового будинку в Дніпрі знайшли тіла подружньої пари. Чоловік намагався закрити собою вагітну дружину, сховавши її у обіймах.
Про це повідомила народна депутатка Валерія Заружко на своїй сторінці у Facebook.
"Людожерський злочин, від подробиць якого стигне кров. Щойно під завалами знайшли вагітну жінку в обіймах чоловіка. Він намагався захистити кохану з малюком та закрити собою під час обстрілу", - написала вона.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок влучання російської ракети в дев'ятиповерховий будинок загинуло щонайменше 40 людей, серед яких 2 дитини, поранення отримали 75 осіб, з них 15 дітей. Доля десятків людей залишається невідомою.
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