"Останні потуги росіян": експерт відповів, чого очікувати на Покровському напрямку найближчим часом

Воєнна ситуація на Покровському напрямку постійно змінюється, однак суттєвого просування росіян там немає.

Російські окупанти постійно обстрілюють Покровськ, але якихось суттєвих просувань на цьому напрямку вони не мають.

Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі Апостроф TV.

"Як кажуть військовослужбовці, які ведуть там бойові дії, обстріли Покровська тривають постійно, але якогось суттєвого просування немає", - сказав експерт.

За його словами, лінія фронту є динамічною, вона змінюється, відповідно змінюються і вогневі позиції.

"Там така динамічна ситуація, але головне, що просування такого, як було, скажімо, місяць тому, вже немає. Саме з цієї причини, що немає просування на Покровському напрямку, вони пробують обійти Покровськ з півночі, через Нью-Йорк наприклад, на Курахівський напрямок. Зосередилися вони на Курахівському напрямку, намаганнях там просунутися", - пояснив Гетьман.

Військовий експерт вважає, що це "останні серйозні потуги" росіян, оскільки ресурси, які вони підготували для весняно-літніх наступальних дій, вичерпуються, крім того, незабаром розпочнуться дощі.

Нагадаємо, раніше головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов заявив, що найближчим часом російські війська знову намагатимуться прориватися до міста Покровськ на Донеччині та виходити на шлях до Дніпра.

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