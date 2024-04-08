Останні ракетні та дронові атаки РФ по Україна: у Повітряних силах назвали цілі ударів

У ПС наголосили, що мобільні вогневі групи показують досить гарний результат щодо збиття ворожих цілей.
Росій атакує Україну дронам-камікадзе "Шахед", аби нищити критичну інфраструктуру.
Про це розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону у понеділок, 8 квітня.
"Ворог продовжує застосовувати тактику повітряного терору, використовуючи безпілотні літальні апарати типу "Шахед" з намаганням знищити критичну інфраструктуру там, де він бачить доцільність, бачить ймовірну можливість вражання наших критичних об'єктів", - зазначив він.
Євлаш додав, що також російська авіація проводять повітряні нальоти для виявлення українських мобільних вогневих груп, звідки відбуваються пуски ракет.
"Постійно знаходяться в небі їхні літаки, які готові атакувати місця виявлення наших пускових установок. Мобільні вогневі групи показують досить гарний результат. Цього разу збито досить великий відсоток. Напередодні було збито 100% повітряних цілей. Звісно, ворог продовжує і надалі проводити так званий турбуючий вогонь, аби постійно не давати нам часу ефективно підготуватися. Звісно, що є потужності, з різних напрямків, як з півночі так і з півдня, ворог продовжує застосовувати свої безпілотні літальні апарати", - підсумував речник ПС.
Нагадаємо, у ніч проти 8 квітня на Житомирщині дрони Росії атакували обʼєкт інфраструктури. Існує загроза забруднення повітря.
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