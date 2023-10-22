Останні секунди життя: "Нова пошта" показала удар по складу на Харківщині зсередини – відео

Внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти", за останніми даними, загинуло шість осіб.

"Нова пошта" показала нове відео з моментом ракетного удару Росії по своєму складу на Харківщині, де саме були працівники компанії.

Відео компанія оприлюднила у соцмережі X (Twitter).

"Останні секунди життя наші колеги провели допомагаючи – сортуючи посилки з ліками та гуманітарною допомогою для мирного населення, яке постраждало від війни. Росія знищила цивільну будівлю і повинна бути засуджена за військові злочини. Будь ласка, поширте інформацію", - йдеться у підписі до відео.

Our colleagues spent their last seconds alive helping - sorting parcels with medicine and humanitarian aid for the civilian suffering from the war. The russia destroyed a civilian building and should be convicted of war crimes. Please, spread the word #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2GkIlE2FRp — Нова пошта (@NP_official_ua) October 22, 2023

Ракетна атака по складу "Нової пошти"

Внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району загинули шість людей, ще 16 – зазнали поранення. Серед загиблих є неідентифіковане тіло.

Росія атакувала термінал 21 жовтня ввечері, близько 22:15, завдавши ракетного удару із ЗРК С-300.

Усі загиблі та поранені – були працівниками компанії "Нова пошта".

Як розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, щонайменше дві ракети С-300 вдарили по цій будівлі. Вони попередньо були запущені з території Бєлгородської області.

На момент удару у вантажному терміналі працювало 22 людини.

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