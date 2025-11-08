Обстріл України / © ТСН.ua

Атака 8 листопада відрізнялася від попередніх: РФ не підіймала стратегічну авіацію, натомість вдарила «Кинджалами» та балістикою. Експерт назвав мету «геноцидною» — позбавити Лівобережжя газу та світла. Удар по Дніпру, де загинули люди, став частиною цього терору.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів в ефірі 24 Каналу.

У ніч на 8 листопада росіяни майже не використовували стратегічну авіацію, яка зазвичай запускає ракети Х-101. Натомість ворог підіймав МіГи, завдавав ударів «Кинджалами», балістичними ракетами, а також використовував тактичну авіацію з ракетами Х-59 та Х-69.

За словами Романа Світана, географія ударів припала на Лівобережжя, частину східної та центральної України. До цих цілей могли дістати дрони та ракети з меншим радіусом дії.

«Геноцидна атака» на газ та світло

Експерт чітко окреслив завдання, яке ставив ворог.

«Ворог мав завдання позбавити лівобережну та центральну Україну від газового та електропостачання. Крім цього окупанти завдавали ударів по інфраструктурних об’єктах, здебільшого теплової генерації», — наголосив експерт.

Росіяни вкотре провели «геноцидну атаку», яка зачепила цивільні об’єкти. Під час удару по Дніпру 8 листопада російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

Як наслідок — зруйновані квартири у двох під’їздах з 2 по 6 поверх. На жаль, загинули люди.

Чому тактика змінилась і чи повторяться атаки

На думку Романа Світана, у такій атаці є воєнна логіка. Для ураження цілей на Лівобережжі ворогу не було потреби використовувати далекобійні ракети Х-101, які летять на тисячі кілометрів. Окупанти використали ті засоби, які могли дотягнутися.

Експерт зазначив, що географія ударів говорить про те, що ворог концентрується на сході України. На жаль, він припускає, що подібні атаки, з великою кількістю балістичних ракет, можуть повторюватися.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, вночі РФ вдарила «Кинджалами», «Калібрами», «Іскандерами» і дронами. Росіяни запустили понад пів тисячі повітряних цілей. Сили ППО знищили 415 дроні і ракет. Зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях.