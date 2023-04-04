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Останнім часом значно підвищилася активність ворога в повітрі: Гуменюк назвала причину

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Останнім часом значно підвищилася активність ворога в повітрі: Гуменюк назвала причину

Фото: Associated Press

Гуменюк розповіла, що окупанти використали нову тактику під час нічної атаки на Одещину.

Останніми днями підвищилася активність противника у повітрі. В оперативному командуванні "Південь" це пов'язують із пошуком нової тактики ворога. 

Про це сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарфону у вівторок, 4 квітня. 

"Ми спостерігаємо, що активність ворога в повітрі останніми днями значно підвищилась. Зокрема, і з вишукуванням нової тактики, вчинення тиску на мирне населення, зокрема і в тилових регіонах", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше Гуменюк поінфомрувала, що російські окупанти використали нову тактику під час нічної атаки на Одещину. Вони масовано випустили дрони-камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря на досить низькій висоті, щоб наші ППО їх не бачили.

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Перегляди
774
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