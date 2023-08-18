Останніми тижнями обмінний фонд збільшився на понад 200 полонених — розвідка

Кожен п’ятий окупант із цих 200 добровільно залишив позиції, кинув зброю і здався українським бійцям.

За останні кілька тижнів обмінний фонд збільшився на більш ніж дві сотні російських загарбників, кожен п’ятий із них здався у полон добровільно.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає "Укрінформ".

"Лише за кілька тижнів активних дій українських Сил безпеки і оборони — як оборонних, так і наступальних — на понад 200 полонених росіян збільшився наш обмінний фонд. Це означає, що повертати наших буде легше і активніше", — зазначив він.

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За Юсова словами, кожен п’ятий окупант із цієї цифри добровільно залишив позиції, кинув зброю і здався українським бійцям.

"Щодня три-п’ять російських військовослужбовців здаються в полон за програмою "Хочу жить", — уточнив він.

Як повідомив речник проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко, за рік проєкт отримав понад 22 тисячі звернень.

За словами Матієнка, Роскомнадзор постійно намагається блокувати ресурси сайту, але він працює, і росіяни можуть ознайомитись з умовами проєкту.

"Ті, хто добровільно здаються в полон, мають низку переваг, зокрема можливість бути обміняним або залишитися в полоні до кінця війни, можливість просити прихистку в Україні або деяких країнах Європи. Крім того, умови перебування в таборі більш ніж комфортні. На початку роботи проєкту багато росіян не вірили, що таке можливо. З часом вони стали більш обізнані з цим, і коли телефонують зараз, то навіть висловлюють повагу щодо того, наскільки Україна відрізняється від Росії, наскільки різні народи і ставлення до людей абсолютно різне", — зазначив речник проєкту "Хочу жить".

Нагадаємо, на Таврійському напрямку за одну добу в полон здалися 19 росіян, що свідчить про низький морально-психологічний стан ворога.