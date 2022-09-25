"Останній аргумент для Путіна": Клімкін про ризик застосування ядерної зброї

Кремлівський диктатор Володимир Путін цілком може застосувати ядерну зброю як "останній аргумент" у війні проти України.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я серйозно ставлюся до загроз Путіна, вважаю застосування малоймовірним, але не вважаю, що він його не застосує. Я знаю, що наші союзники теж уважно на це дивляться і вони чудово розуміють, що в голові у Путіна каша з великодержавства, реваншизму, історії, яку він сам собі вигадав, розуміння, що режим посиплеться, якщо він діятиме далі", - сказав він.

Клімкін додав, що сподівається, що оточення Путіна розуміє, що загнаний у кут він може застосувати будь-що і що їм доведеться разом із ним за це відповідати.

"І я знаю, що там уже починають різні люди думати, а що робити, бо це дорога в нікуди, це дорога в пекло для сьогоднішньої Росії", - сказав ексміністр.

Нагадаємо, США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами.

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