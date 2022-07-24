Останній цвях в труну російських цінних металів: як зупинилась "золота" галузь після санкцій

Після нафти і газу, найбільшим джерелом доходів путінської Росії є дорогоцінні метали. Минулого року країна-терорист зайняла другу сходинку у світі по продажу золота. Виручка від такої торгівлі - 17 мільярдів доларів.

Раніше куратор найбільшої золотодобувної компанії Росії Сулейман Керімов зміг собі придбати суперяхту розміром з футбольне поле. От тільки розкішна «Амадея» вартістю в 325 мільйонів доларів сьогодні конфіскована американськими правоохоронцями.

Керімов є типовим путінським гаманцем. Наприклад на кремлівських зустрічах йому відводять місце у першому ряду. То ж це логічно, що його прізвище включене в санкційні списки західних країн

Запасів золота в родовищах того ж Керімова за попередніми підрахунками ще вистачить на 37 років. Однак чи вийде наторгувати на нову яхту – це питання. США, Британія та ЄС в межах своїх санкційний пакетів постановили повну заборону на ввезення золота російського походження. Зокрема в Євросоюзі вивели в окремий пункт обмеження на імпорт навіть золотих сережок, підвісок чи каблучок.

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Сьогоднішні гучні заголовки про заборону ввезення російського золота є останнім цвяхом в труну російських цінних металів на західному ринку.

У березні Лондонська асоціація дорогоцінних металів викреслила російські компанії із списку надійних поставників. Тобто експорт російського золота насправді було забанено ще в перші тижні великого вторгнення. Адже найбільші продажі Росії припадають на Велику Британію.

Викидання росіян із лондонської біржі стало хрестом на західній торгівлі – а це основний ринок збуту І ще до сьогоднішнього ембарго, в російських золотодобувних компанії почалися темні часи. Канадський інвестор ще навесні розпродав свої активи в Росії.

Ще одна фірма «Поліметал» заявила про згортання роботи в Росії і перехід на Казахстан, прямо акцентуючи – що причина – санкції.

Утім не варто забувати , що таке перебазування може бути тіньовою схемою продовження роботи на Росії.

Тим часом Російська компанія «Петропавловськ», а це 10 тисяч робочих місць, після обвалу акцій впевненим кроком йде до банкрутства.

Спасіння добувного заводу вбачали в Уральській гірничо-металургійній компанії. По перше контора поки уникає прямого санаційного удару. Наближені до Путіна власники вийшли із структури володіння, аби не наражати компанію на обмеження.

І поки усілякі Лаврови та Захарові насміхаються над західними санкціями, розповідаючи, що все це дурня, під фінансові обмеження потрапив ще один путінський мільярдер Андрій Козицин. Він до недавнього очолював « Уральський комбінат». Але, знову ж таким аби не наражати контору на санкції – миттєво покинув свою посаду.

Та чи допоможе це - 70 відсотків вугілля, яке експортує Росія до Європи припадає саме на Уральську гірничо-металургійну компанію. В межах дії попередніх санкційний пакетів – від 10 серпня імпорт російського вугілля в Європу буде заборонено.

Водночас не варто списувати з рахунків той факт, що санкції, коли це дуже потрібно обійти цілком реально. Наприклад бан на російське золото, де факто було поставлено європейськими країнами ще в березні. І вже того ж місяці аналітики у Швейцарії виявили нечуваний ріст імпорту золота із Об’єднаних арабських еміратів. У березні Швейцарія отримала 36 мільйонів тонн. Такий об’єм рівноцінний імпорту за останні шість років.

А декілька років тому, Венесуела, чиє золото також перебувало під санкціями в одну мить змогла продати в емірати та Туреччину цінні метали на півмільярда доларів. Хоча юридично, цього зробити було неможливо.

Врешті надія на те, що російське золото може чекати доля російської нафти. Коли, аби хоч якось продати доводиться пропонувати шалені знижки.

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