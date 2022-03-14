Останній день McDonald's в Росії: люди годинами стояли в чергах та приковували себе до дверей (фото)

Компанія пішла з російського ринку через війну, яку Путін розв'язав в Україні.
У Росії вчора, 13 березня, останній день працювали ресторани McDonald's. Росіяни годинами стояли у чергах за їжею по всій країні. Один чоловік взагалі влаштував протест - прикував себе кайданками до дверей закладу.
Фото та відео опублікували в Мережі.
Найбільше ресторани були переповнені в Москві, Краснодарі та Сочі. Величезні черги вишукались із людей та машин.
Тим часом син художника Нікаса Сафронова, 270-кілограмовий піаніст Лука Сафронов-Затравкін, прикував себе кайданками до дверей ресторану McDonald’s. Саме цей заклад першим у Росії розпочав свою роботу 30 січня 1990 року.
Чоловік вимагав, аби мережа не зачиняла свої ресторани, бо його "залишають без їжі, яку він вживав усе життя". Крім іншого, Сафронов-молодший заявив, що не розуміє, чому він має страждати через санкції.
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