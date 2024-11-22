Останній крок ескалації війни в Україні – CNN про застосування Росією "Орешніка"

Експерти кажуть, що балістичні ракети з кількома боєголовками ніколи до удару по Дніпру не використовувалися для ураження.

Застосування Росією в четвер міжконтинентальної балістичної ракети, здатної нести ядерну зброю, є останнім кроком ескалації війни в Україні.

Про це пише CNN.

На думку видання, це знаменує вирішальний і потенційно небезпечний момент у конфлікті Москви з Заходом.

Використання балістичної ракети з кількома боєголовками в наступальних боях є відвертим відхиленням від десятиліть доктрини стримування часів Холодної війни.

Експерти кажуть, що балістичні ракети з кількома боєголовками, відомі як MIRV, ніколи не використовувалися для ураження.

"Наскільки мені відомо, так, це перший раз, коли MIRV була використана в бойових діях", – сказав Ганс Крістенсен, директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених.

Балістичні ракети були основою стримування, пропонуючи те, що відомо як "взаємне гарантоване знищення" у ядерну еру.

Вважається, що якщо навіть кілька ракет залишиться у держави, яка стане жертвою першого ядерного удару, їх буде достатньо, щоб знищити кілька великих міст агресора, таким чином гарантуючи, що жодна сторона не зможе уникнути наслідків ядерних дій.

В цьому ключі балістичні ракети були розроблені, щоб стояти на сторожі майбутнього, де ядерна зброя ніколи більше не буде застосована.

Однак аналітики, включно з Крістенсеном, стверджують, що ракети MIRV "можуть спровокувати, а не стримати перший удар". Вважається, що простіше знищити кілька боєголовок до моменту їхнього запуску, ніж намагатися збити їх, коли вони летять до цілі на гіперзвуковій швидкості, бо це є складним завданням навіть для найкращих систем ППО.

На думку видання, хоча боєголовки, скинуті на Дніпро в четвер, не були ядерними, їх використання в звичайних бойових операціях, безумовно, викличе нову невизначеність у світі.

Технологія MIRV є не лише в Росії та США. Китай використовує її на своїх міжконтинентальних балістичних ракетах, а Велика Британія та Франція разом з Росією і США вже давно мають технологію MIRV на своїх балістичних ракетах підводного базування.

"Світ, у якому майже всі країни, що володіють ядерною зброєю, розгортають значний потенціал MIRV, видається набагато небезпечнішим, ніж наше поточне геостратегічне середовище", – попереджають експерти.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цього дня РФ ударила новою міжконтинентальною балістикою. Таким чином, Україна стала першою країною, по якій випустили міжконтинентальну балістичну ракету.

Диктатор Путін похизувався, що це – нова гіперзвукова ракета середньої дальності, відома як "Орешнік".

Верховна Рада скасувала засідання на 22 листопада через загрозу ракетного удару.

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