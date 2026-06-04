Останній наступ України став найболіснішою поразкою для Путіна — The Telegraph

Володимир Путін / © Associated Press

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Останні українські атаки по російській нафтовій інфраструктурі стали серйозним ударом по Володимиру Путіну та показали, що ситуація у війні може змінюватися не на користь Кремля.

Про це пише The Telegraph.

У виданні зазначають, що протягом понад чотирьох років війни поширеною була думка, що жодна зі сторін не здатна здобути вирішальну перемогу. Путін розраховував швидко захопити Київ після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, однак російські війська були відкинуті й відтоді досягли лише обмежених успіхів.

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Водночас Україну довго вважали стороною, яка змушена лише стримувати ворога через чисельну перевагу РФ та обмежену допомогу з боку НАТО. Однак, як пише The Telegraph, останні події можуть свідчити про зміну ситуації.

Видання пов’язує масовану російську атаку по Києву, під час якої РФ застосувала сотні дронів і ракети, з відповіддю Москви на удари України по російській нафтовій інфраструктурі. Саме ці об’єкти є важливою частиною воєнної машини Кремля.

Українські атаки, за оцінкою авторів, уже впливають на переробку нафти в Росії, сприяють зростанню цін на пальне та проблемам із постачанням. Обмеження, які раніше фіксували в окупованому Криму, поширюються й на Московську область та інші регіони РФ.

Окремо The Telegraph згадує удар українських дронів по нафтовому терміналу поблизу Санкт-Петербурга. Це сталося напередодні щорічного економічного форуму, який у виданні називають “Давосом Путіна”. Об’єкт переробляє близько 90 мільйонів барелів нафти на рік і розташований неподалік місця проведення заходу.

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На думку авторів, такий удар став не лише військовою проблемою для РФ, а й політичним приниженням для Путіна перед іноземними гостями та власним населенням. Він знову показав росіянам, що вторгнення в Україну обернулося для Кремля провалом.

У статті також наголошується, що Україна змогла адаптувати власне озброєння для ударів на великі відстані, навіть попри обмеження на використання частини західних ракет.

Колишній чемпіон світу з шахів і російський опозиціонер Гаррі Каспаров у колонці для The Telegraph заявив, що за більшої підтримки Європи Україна може виграти цю війну.

За його словами, будь-яка угода, яка передбачатиме територіальні поступки Росії, лише підштовхне Путіна до нових погроз проти інших країн, зокрема держав Балтії. Натомість продовження тиску на РФ поглиблюватиме економічні та соціальні проблеми всередині Росії.

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Каспаров вважає, що Путіну стає дедалі складніше приховувати втрати й наслідки війни від жителів великих російських міст. За його оцінкою, нинішні показники свідчать, що Кремль перебуває у невигідному становищі, а Україна отримує перевагу.

The Telegraph підсумовує, що зараз європейські країни мають допомогти Україні довести справу до кінця.

Війна в Україні обертається проти Путіна: що пишуть західні ЗМІ

У Росії дедалі частіше з’являються ознаки дискусії про те, чи не час завершувати війну проти України навіть без досягнення цілей, які Кремль заявляв на початку вторгнення. Водночас сам Володимир Путін публічно не демонструє готовності змінювати свою позицію.

Раніше The Washington Post писала, що війна Росії проти України, яку Путін починав як швидку «спеціальну військову операцію», на п’ятому році перетворилася для Кремля на стратегічну пастку. Аналітики описують ситуацію як «цугцванг» — коли будь-який наступний крок лише погіршує становище.

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За оцінкою The Telegraph, українські удари по російській інфраструктурі, атаки дронів по Москві та економічна стагнація руйнують для росіян ілюзію спокійного життя. Видання зазначає, що Кремль наближається до складного вибору: або шукати вихід із війни, або переводити країну на ще жорсткіші воєнні рейки.

Водночас в Інституті вивчення війни зазначали, що російський наступ в Україні сповільнився, а ЗСУ змогли повернути більше територій, ніж втратили. Це свідчить про те, що ситуація на фронті стає для Москви дедалі складнішою.

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