Останній привіт від крейсера "Москва": прикордонники показали рятувальний пліт російських моряків (фото)

Рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого російського корабля “Москва” виловив в морі та передав українським прикордонникам екіпаж морського торгового судна.

У п'ятницю, 16 вересня, українські прикордонники показали, в якому стані перебував рятувальний пліт, який став останнім притулком для моряків із російського крейсера "Москва", потопленого українськими ракетами в квітні цього року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

За словами українських прикордонників, плавзасіб тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів.

На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях були бойові номери.

Капітан торгового судна, який виловив цю знахідку в морі, вирішив передати прикордонникам Ізмаїльського загону, боєць якого зі Зміїного послав крейсер “Москва” відомим курсом.

“Ця знахідка стала черговим доказом недбальства російського військового керівництва. Схоже, що пліт був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість”, - йдеться у повідомленні.

Попри те, що рятувальний пліт мав напис: “Никакой паники! Плот сохраняет плавучесть в любых условиях и дает вам надежную защиту”, допомогти російським морякам під час шторму він не зміг.

“Це ще одне красномовне свідчення, що не можна вірити тому, що проголошує російське військове командування”, - наголосили українські прикордонники.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун".

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