"Останній шанс скуштувати закордонні блага": росіяни перепродують їжу з McDonald's на сайті оголошень

Продукти перепродують за ціною в 3-10 разів вищою за початкову.
На російському сайті приватних оголошень "Авіто" з'явилося безліч пропозицій продати їжу з McDonald's.
Про це повідомляє Російська служба ВВС.
"Нагетси та пиріжки, куплені перед самим закриттям мережі ресторанів. Останній шанс скуштувати закордонні блага", - йдеться в одному з оголошень.
"Креветки куплені в Маку о 23.30. Ще теплі, відправлю кур'єром", - наголошується в іншому.
Загалом на сайті станом на ранок середи, 9 березня, міститься понад 3000 таких пропозицій в одній Москві.
Нагадаємо, що McDonald's призупиняє свою роботу в Росії та закриває 850 закладів харчування. Наразі невідомо, коли заклади швидкої їжі відновлять роботу в країні-агресорці.
ТСН.ua публікує список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України.
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