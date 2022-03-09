"Останній шанс скуштувати закордонні блага": росіяни перепродують їжу з McDonald's на сайті оголошень

"Останній шанс скуштувати закордонні блага": росіяни перепродують їжу з McDonald's на сайті оголошень

Продукти перепродують за ціною в 3-10 разів вищою за початкову.

На російському сайті приватних оголошень "Авіто" з'явилося безліч пропозицій продати їжу з McDonald's.

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

"Нагетси та пиріжки, куплені перед самим закриттям мережі ресторанів. Останній шанс скуштувати закордонні блага", - йдеться в одному з оголошень.

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"Креветки куплені в Маку о 23.30. Ще теплі, відправлю кур'єром", - наголошується в іншому.

Загалом на сайті станом на ранок середи, 9 березня, міститься понад 3000 таких пропозицій в одній Москві.

Нагадаємо, що McDonald's призупиняє свою роботу в Росії та закриває 850 закладів харчування. Наразі невідомо, коли заклади швидкої їжі відновлять роботу в країні-агресорці.

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ТСН.ua