Останній шанс врятуватися: голова Луганської ОВА вкотре закликав цивільних евакуюватися

Гайдай наголосив, що відмовки місцевих "пересидимо" і "якось буде" просто безвідповідальні.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вкотре закликав жителів області евакуюватися доки це можливо через ймовірний наступ окупантів.

Про це Гайдай повідомив у Facebook.

Голова ОВА попередив, що наступний тиждень може бути важким і останнім, коли ще є шанс врятуватися.

"Наступ. Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно, зранку, коли ви відкриєте очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту", — зазначив голова ОВА.

Він запевнив, що ЗСУ готові зустріти росіян. Проте, як швидко впораються з російською навалою українські захисники залежить і від мирних мешканців.

"Залишитися живими — єдине, що від вас вимагається. Шок від нашого сьогоднішнього спілкування в Лисичанську. Двір, в який прилетіла "Точка-У", побачене важко забути. "Пересидимо". Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити?!

Це впертість? Це невідповідальність? Ви готові добровільно загинути?

Жодної розбірливої відповіді не почув. "Якось буде", — розповідає Гайдай.

Голова ОВА нагадав жителям Луганщини гіркий приклад Маріуполя, а також міста Рубіжне, Попасна та Гірську громаду, які фактично повторили його долю.

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"Рішення за вами. Ті, хто щодня ризикує, вже на межі. Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших. Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня… Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися! Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити. Коли перемога? Кожен з нас може на це вплинути", — підсумував голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, що 17 квітня з Луганської області вдалося евакуювати 33 людини.

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