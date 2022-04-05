"Останній шанс зберегти Україну": в Ужгороді попрощались з загиблим розвідником, який повернувся воювати з Франції

"Останній шанс зберегти Україну": в Ужгороді попрощались з загиблим розвідником, який повернувся воювати з Франції

Матір бійця повідомила, що 26 лютого син повернувся з-за кордону, коли всі бігли в інший бік.

В Ужгороді 4 квітня попрощалися з 32-річним загиблим військовим розвідником Святославом Сойком, який повернувся з Франції до України після нападу Росії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони 5 квітня.

Сойко народився в Ужгороді 1990 року. Любив гори та мав багато друзів у різних країнах. Останні роки жив у Франції, служив у Французькому іноземному легіоні. Коли дізнався, що Росія влаштувала повномасштабне вторгнення до України, звернувся до військкомату та вирушив на війну добровольцем. 24 березня загинув, захищаючи Батьківщину.

"Щоб не було соромно жити, як офіцер запасу, у 2014-му році я пішов у 57 років воювати. Тепер – мої діти. Кажуть: "Тату, тепер наша черга, ми боротимемось за Україну – за квітучу, сильну, міцну, красиву незалежну Україну! Якщо не ми – тоді хто?" – розповів батько загиблого Андрій Сойко.

Матір бійця повідомила, що 26 лютого син повернувся з-за кордону, коли всі бігли в інший бік.

"Кажу йому: "Святославе, для чого ти це зробив?" – а він каже: "Я не можу інакше, це наш останній, третій, шанс зберегти Україну. Перший – у 2004-му, другий – у 2014-му році, і це наш останній шанс: якщо ми не зробимо, то не будемо вільними", – розповіла матір загиблого.

Вона наголосила, що син був повний надії і сил працювати на благо України.

Нагадаємо, півзахисник італійської "Спеції" та збірної України Віктор Коваленко втратив свого друга у війні з Росією. Окупанти розстріляли чоловіка, коли той намагався виїхати автомобілем.

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