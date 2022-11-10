“Остання крапля”: Арестович розповів, що спонукало Росію утікати з Херсона

Невдача російських військ біля Павлівки Донецької області поставила під загрозу залізничне постачання для угруповання окупантів на півдні України і і змусило їх до відступу з Херсона.

Після зруйнування Кримського моста може бути перерване постачання для угруповання російської армії на півдні України, яке забезпечувала залізнична гілка на Херсон через Волноваху. Тепер це транспортне сполучення може опинитися в досяжності української артилерії.

Про це повідомив військовий експерт та радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

Експерт зауважив, що південне угруповання окупантів, включно із херсонським, отримувало необхідне постачання двома шляхами — через Кримський міст і залізницю, яка йде через Волноваху.

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“Від Волновахи до Вугледара - 36 кілометрів, а Павлівка ще ближче. Тобто 10 км наші війська пройшли - і Волноваха криється польовою артилерією, не далекобійною. Далекобійною вона й тепер криється. Це означає кінець постачання для всього південного угруповання”, - стверджує Арестович.



За його словами, саме невдача біля Павлівки стала для російських військ останньою краплею для ухвалення рішення про відведення військ від Херсона.

“Кримський міст не працює, а неспроможність відсунути українські війська від Павлівки означає, що цю лінію постачання ЗСУ будуть переривати. Тобто залізничне постачання, яке дозволяє забезпечувати все південне угруповання, не працюватиме”, - резюмував експерт.

Нагадаємо, на Донеччині лінія Бахмут-Авдіївка-Вугледар є найгарячішою ділянкою фронту.

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