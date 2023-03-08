Останнє інтерв’ю "Да Вінчі": Коцюбайло – про те, як зустрів перші дні великої війни

За його словами, ще до 24 лютого на Луганщині було видно не характерну велику кількість ворожої бронетехніки, понтоних переправ, підтягання артилерії.

Легендарний боєць, герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" напередодні своєї загибелі дав інтерв'ю виданню "ЦензорНет", яке було опубліковае після смерті відважного захисника.

Зокрема, "Да Вінчі" пригадав, де був, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ 24 лютого минулого року і як пройшли його перші дні на великій війні.

Дмитро перебував на фронті ще від 2014 року, з 18 років. Напередодні 24 лютого "Да Вінчі" з його підрозділом направили в Станицю Луганську і Щастя Луганської області.

За його словами, ще до 24 лютого було видно не характерну кількість ворожої бронетехніки, понтоних переправ, підтягання артилерії.

"Це була вже неприхована підготовка до форсування річки. Те, чого не було протягом багатьох років. Так близько противник не підтягував бронетехніку ніколи. Тут були цілі колони", – пригадував "Да Вінчі".

Коцюбайло зазначав, що загострення і перші бої на цьому напрямку розпочалися ще 23 лютого.

"Ми почали там працювати. Ворог дуже сильно огризався. Ми кинули пару снарядів, і у відповідь прилетіла касета "Градів", що взагалі було досить рідким явищем. Там ми пробули три дні. У нас сталася проблема з гарматою, і 23 числа годині в одинадцятій вечора ми вирушили на базу. Поки ми їхали, мені подзвонили побратими з повідомленням, що зранку почнеться повномасштабне вторгнення. Але перед цим багато днів вже таке було – постійно говорили то буде наступ, то не буде. Тому ці попередження легко сприйнялися", – пригадував Герой України.

Проте він всіх своїх побратимів попередив про можливе загострення.

"Спати я ліг десь о третій ночі, а вже через дві мене будять: "Війна почалася". На базі не чутно було якихось нових звуків. В Авдіївці в той день нічого не змінилося. Але мені телефонували і казали, що ракети почали по Києву падати, Дніпру. Тоді я дав команду всім покинути базу, бо розумів, що і по ній може статися ракетний удар - про неї всі знали. Через деякий час і в Авдіївку прилетіло, і в Новогродівку... Ми покинули базу. Я зв’язався з 25-ою бригадою, яка стояла поблизу. Перші декілька днів з ними працювали. Але на Донбасі була більш стабільна ситуація. Противник ішов на Харків, Київ, Херсон", – зазначав Коцюбайло.

На його думку, у Кремля спочатку був масштабний план: через Херсон вийти на Запоріжжя та Дніпро, із Сум пройти до Полтави і через Харків закрити велику кількість військ, яка була на Донбасі.

Фото: Дмитро Коцюбайло

Нагадаємо, що вчора, 7 березня у боях під Бахмутом загинув легендарний боєць, герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

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