Перший показ російського винищувача Су-57 на міжнародному авіашоу Airshow China 2024 у Чжухає остаточно розвіяв міф про його належність до п'ятого покоління літаків.

Про це повідомляє видання Defense Express.

Під час шоу китайські глядачі отримали безпрецедентно близький доступ до винищувача, і деталі конструкції Су-57 одразу стали предметом обговорень у соціальних мережах Китаю.

Деталі конструкції Су-57

На перший погляд, вражає велика кількість болтів на фюзеляжі, що вже викликало сумніви у відповідності літака заявленим стандартам. Особливо помітні недоліки в якості стиків корпусних панелей та хвостової частини. Різноманітні види кріплень — болти з хрестовими, прямими та шестигранними шліцами — додали підстав для критики.

Chengdu J-20

Крім того, китайські користувачі соціальних мереж не втримались від порівняння Су-57 із власним винищувачем п’ятого покоління Chengdu J-20, який залишається від глядачів на відстані, щоб приховати свої технічні особливості.

Російський Су-57, як з’ясувалося, має мінімальні технології малопомітності, обмежуючись лише формою фюзеляжу, на відміну від американського F-35, що демонструє високі стандарти малопомітності.

F-35

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