Остаточні наслідки обстрілу Краматорська: скільки людей загинуло та поранено

Голова ОВА наголосив, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць, тому закликав місцевих евакуюватися до більш безпечних регіонів.
Унаслідок російського ракетного удару по Краматорську 3 людини загинули і 2 поранені – такі остаточні наслідки обстрілу.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, учора вночі росіяни випустили по місту 3 ракети Х-22. Внаслідок атаки загинули 2 жінки 45 і 74 років та 23-річний хлопець.
2 будинки повністю зруйновано, пошкоджено 137. Окрім приватного сектору пошкоджено також промислові будівлі.
"Цей цинічний злочин росіян вкотре доводить: на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Прошу всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!", – закликав голова ОВА.
Нагадаємо, ввечері 17 лютого ворог вдарив по Краматорську та Слов'янську на Донеччині. Згодом стало відомо, чим Росія вгатила по Краматорську та Слов'янську.
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