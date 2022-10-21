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Остін після переговорів із Шойгу провів розмову із Резніковим: деталі від Міноборони США

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Остін після переговорів із Шойгу провів розмову із Резніковим: деталі від Міноборони США

Остін та Резніков обговорили посилення можливостей української протиповітряної оборони та ситуацію з безпекою.

Очільник Пентагону Ллойд Остін у п'ятницю, 21 жовтня, провів телефонну розмову із українським колегою Олексієм Резніковим. Перед цим міністр оборони США мав переговори із головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

Про це йдеться на сайті Пентагону. 

За підсумками розмови американський та український міністри пообіцяли надалі підтримувати тісний зв'язок.

"Міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб підтвердити непохитну відданість США підтримці здатності України протистояти агресії Росії. Держсекретар Остін також наголосив на незмінній підтримці міжнародної спільноти у розбудові міцної України та збереженні здатності захищати себе в майбутньому, про що свідчать зобов’язання щодо допомоги в безпеці, взяті союзниками та партнерами на останній зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня", - сказано у пресрелізі Міноборони США.

Очільник українського оборонного відомства у твітері прокоментував розмову із Остіном. Резніков додав, що вони обговорили посилення можливостей української протиповітряної оборони та ситуацію з безпекою.

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу провели переговори. Це була їхня друга розмова від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Як інформують у Пентагоні, головною темою була війна в Україні.

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