Остін та Резніков провели телефонну розмову: обговорили пріоритети зустрічі "Рамштайн-10"

Голова Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову із міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це Остін написав в Twitter.

За його словами, в центрі уваги були пріоритети зустрічі Контактної групи з питань оборони "Рамштайн-10".

"Сьогодні я мав розмову зі своїм добрим другом і колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети контактної групи з питань оборони України 15 березня. США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – написав Остін в Twitter.

Водночас Резніков своєю чергою зазначив, що він та Остін "порівняла нотатки".

"Щира підтримка союзників надає мені оптимізму щодо майбутнього. Солідарність стає ефективністю на полі бою", - написав міністр оборони.

Тим часом ексголова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив про необхідність вже почати формувати контактну групу, яка буде готувати майбутні перемовини між Україною та РФ щодо завершення війни, але початок переговорів може визначити лише Київ.

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