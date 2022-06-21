"От Путін – раз і завтра помер": Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна

"От Путін – раз і завтра помер": Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що війна може закінчитися раптово, якщо президент РФ Володимир Путін помре. Або – тривати місяцями.

Водночас радник голови ОП зазначив, що активна фаза війни "завмре до зими".

Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, опублікувавши в Мережі фрагмент розмови та підпис до неї.

"Війна може закінчитися раптово. Смертю Путіна. Тоді Кремль розпочне торгівлю із Заходом за скасування санкцій. Супроводжуючи виведенням військ", – написав Арестович.

"Війна може закінчитися в будь-який момент. От Путін – раз і завтра помер і вона дуже швидко закінчиться. А може ще тривати місяцями – до листопада, до грудня. Роками – не знаю. Але ось так ідеально – Путін живий-здоровий, то цілком зі спалахами, з падінням і інтенсивності, з новим підняттям може ще й до наступного літа епізодичними спалахами йти", – розповів в інтерв’ю радник голови президентського офісу.

"Але активно, так щоб вже зовсім активно, вона завмре до зими. Їх не витягне ніяка економіка російська нещасна, не витягнуть нескінченні спроби хвиль мобілізації, кидання військ і так далі. Дурні закінчуються навіть в Росії, як не дивно", – зазначив Арестович.

Він також висловив переконання, що війна закінчиться перемогою України.

"Для мене перемога – кордони станом на 24 серпня 91-го. Крим треба забирати, Донбас треба забирати. Все наше. Повинна кінцева бути поставлена крапка повної справедливості – все повернули своє", – резюмував радник керівника ОП.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, США та союзники готуються до тривалої війни в Україні.

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