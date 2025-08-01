Оточення Покровська: коли росіяни захоплять місто і що це означатиме для України

Покровськ — під контролем ЗСУ / © Getty Images

Реклама

Окупанти на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська. Захоплення цього стратегічного міста може дозволити РФ встановити контроль над усією Донецькою областю — територією, на яку Путін претендує як на частину своїх максималістських планів.

Про це пише видання The Telegraph.

«Російські війська фактично перерізали ключову дорогу, яка є життєво важливою артерією для української оборони в Покровську, атаками безпілотників і засідками», — зазначають журналісти.

Реклама

Зі слів українських солдатів, росіяни застосовують тактику, що нагадує німців часів Другої світової війни: виявляють слабкі місця в логістиці, а потім перерізають їх. Цей акцент на логістиці призвів до запеклих боїв, які зараз розгораються навколо Добропілля, як у Покровську на півдні, так і в Костянтинівці на сході.

«Щойно впаде одне, впаде й інше», — сказав виданню один із військових.

Якщо Покровськ впаде, лінію фронту від Павлограда, території, яку українським військам буде вкрай складно обороняти, відокремлюватимуть тільки відкриті сільськогосподарські угіддя.

«Падіння Покровська тепер — питання часу», — зазначає видання.

Реклама

Нагадаємо, українські військові спростували заяви росіяни, що ворог нібито зайшов до Покровська.

Згідно з аналітикою DeepState, окупанти скористалися моментом, коли в одній із українських бригад бракувало піхоти, та плутаниною в оцінці обстановки, й намагалися прорватися до Покровська.

Покровськ. Колись у місті вирувало життя / © Associated Press

Раніше повідомлялося, що літній наступ Росії розвивається повільніше, ніж прогнозувалося. Попри локальні успіхи та нарощення кількості військових, зокрема поблизу Покровська (наразі там зосереджено приблизно 111 тисяч російських військових проти 70 тисяч торік), масштабних проривів ніде немає.

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, хвиля спроб літнього наступу, розпочатого ворогом, згасає. У низці районів українські сили переходять до контратак.

Реклама

Оглядач Financial Times у колонці писав, що як українські, так і російські війська наближаються до межі виснаження, але Україна без військової допомоги може досягти критичної точки швидше ― приблизно протягом наступних шести місяців. Також видання, посилаючись на високопоставленого чиновника з країн Європи, зазначає, що Володимир Путін має на меті захопити Одесу, щоб позбавити Україну головного порту.