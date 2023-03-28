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Оточення Авдіївки – малоймовірне: аналітик розповів про оборону міста

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Оточення Авдіївки – малоймовірне: аналітик розповів про оборону міста

Українські військові надійно тримають оборону Авдіївки.

Оточення окупантами Авдіївки на Донеччині – малоймовірне, підсилення російського угрупування суттєво не змінить перебіг боїв.   

Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Коли ми говоримо про Авдіївку, то ситуація там залишається складною. Проте, як і біля Бахмута, логістичне забезпечення Сил оборони України триває. Росіяни продовжують атакувати місто з півдня та півночі, але без успіху. Противник зазнає колосальних втрат біля Авдіївки", - розповів Згурець.

Попри те, що росіяни намагаються захопити місто, щоб вийти на кордони Луганської та Донецької областей, ЗСУ надійно тримають оборону Авдіївки. 

"Авдіївка для ворога має таке важливе значення, як і Бахмут. У Інституті вивчення війни написали про те, що росіяни перекинули до Авдіївки найбільш боєздатні частини ПВК "Вагнер". Проте таке підсилення російського угруповання суттєво не змінить ситуацію біля Авдіївки", - резюмував він.

Нагадаємо, від 27 березня Авдіївка у "червоній зоні" – місто закривають для волонтерів та журналістів.

Експрацівник СБУ Іван Ступак зазначив, що Бахмут та Авдіївка найближчими тижнями вони стануть для ворога "перспективою номер один". 

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Дата публікації
Перегляди
84
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