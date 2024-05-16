Оточення Харкова: військовий експерт відповів, чи вдасться ворогові захопити місто

За словами генерала, росіяни лише на словах мають ресурси на десятки років.

Російські окупанти не мають достатньо сил для прориву до Харкова через Вовчанськ, Куп'янськ або з напрямку Луганщини.

Про це сказав генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Жодних оточень Харкова не буде. Прорватися до Харкова, взяти його в облогу просто нереально. Сьогодні у ворога немає таких сил і засобів, щоб дійти до Харкова через Вовчанськ, Куп'янськ або з напрямку Луганщини", – вважає Маломуж.

Він додав, що жива сила ще нічого не означає. Для захоплення потрібні потужні ударні групи балістичних ракет, бронетанкові сили і спеціально підготовлені сили й засоби, які можуть брати в облогу місто і штурмувати великі території.

Цього у ворога немає, на думку експерта, адже росіяни розтягнули свої резерви.

"Ми кожен день б'ємо ворожі сили в різних секторах. За останній тиждень, кожного дня ЗСУ знищують 1500-1700 одиниць особового складу, це вдвічі більше. ніж раніше. Це потужний підрив обороноздатності РФ, щоб вони не говорили. Росіяни лише на словах кажуть про ресурси на десятки років. Відновити бойову частину надзвичайно складно, а тим більше живу силу, яка б ефективно воювала", – додав генерал.

Тим часом директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що противник зацікавлений не в тому, щоб закріплюватися у Вовчанську, а має намір витиснути з міста ЗСУ, взагалі зруйнувавши населений пункт.