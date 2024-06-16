Оточення окупантів у Вовчанську: ISW проаналізував заяви України та західних ЗМІ

Українські джерела та західні ЗМІ 15 червня повідомили, що ЗСУ оточили групу до 400 російських військовослужбовців і захопили десятки російських солдатів у полон у Вовчанську Харківської області. Повідомлялося, що окупанти потрапили в оточення на агрегатному заводі.

Аналітики Інституту вивчення війни ISW зазначають, що наразі не можуть підтвердити ці заяви.

Як пише ISW, українські та західні джерела поширили неперевірені твердження, посилаючись на допис у Telegram від 14 червня, який згодом був видалений. У ньому російський мілблогер стверджував, що не встановлена ​​кількість російських військовослужбовців залишається відрізаною на території агрегатного заводу.

Видання The Telegraph розширило кадри відео, на яких видно, як українські сили захопили приблизно 30 російських військовополонених у невизначеному районі Харківської та Донецької зони бойових дій. ЗМІ припускає, що українські сили захопили цих військовополонених біля Вовчанського агрегатного заводу.

Полонені окупанти у Вовчанську / Фото: скриншот

Пізніше, 15 червня, російський мілблогер заявив, що його заяву перебільшили. Мовляв, він посилався на повідомлення з лінії фронту про те, що українські сили тимчасово заблокували російську логістику у Вовчанську, а не про те, що українські сили загрожують оточити російські війська.

Згодом Telegram-канал Північного угруповання військ РФ публічно спростував інформацію про те, що українські війська оточили Агрегатний завод і захопили російських військових в полон. Telegram-канал стверджував, що російські війська повністю контролюють околиці агрегатного заводу.

"ISW не побачив жодних візуальних підтверджень, що військові РФ повністю контролюють околиці агрегатного заводу. У цілому аналітики не повідомляють про якісь зміни лінії фронту на півночі Харківщини протягом минулої доби", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Нагадаємо, експерт пояснив, що чекає на окупантів у Вовчанську після оточення.

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