Оточення окупантів у Вовчанську: ISW проаналізував заяви України та західних ЗМІ

Про оточення солдатів армії РФ на Харківщині стало відомо 15 червня.
Українські джерела та західні ЗМІ 15 червня повідомили, що ЗСУ оточили групу до 400 російських військовослужбовців і захопили десятки російських солдатів у полон у Вовчанську Харківської області. Повідомлялося, що окупанти потрапили в оточення на агрегатному заводі.
Аналітики Інституту вивчення війни ISW зазначають, що наразі не можуть підтвердити ці заяви.
Як пише ISW, українські та західні джерела поширили неперевірені твердження, посилаючись на допис у Telegram від 14 червня, який згодом був видалений. У ньому російський мілблогер стверджував, що не встановлена кількість російських військовослужбовців залишається відрізаною на території агрегатного заводу.
Видання The Telegraph розширило кадри відео, на яких видно, як українські сили захопили приблизно 30 російських військовополонених у невизначеному районі Харківської та Донецької зони бойових дій. ЗМІ припускає, що українські сили захопили цих військовополонених біля Вовчанського агрегатного заводу.
Пізніше, 15 червня, російський мілблогер заявив, що його заяву перебільшили. Мовляв, він посилався на повідомлення з лінії фронту про те, що українські сили тимчасово заблокували російську логістику у Вовчанську, а не про те, що українські сили загрожують оточити російські війська.
Згодом Telegram-канал Північного угруповання військ РФ публічно спростував інформацію про те, що українські війська оточили Агрегатний завод і захопили російських військових в полон. Telegram-канал стверджував, що російські війська повністю контролюють околиці агрегатного заводу.
"ISW не побачив жодних візуальних підтверджень, що військові РФ повністю контролюють околиці агрегатного заводу. У цілому аналітики не повідомляють про якісь зміни лінії фронту на півночі Харківщини протягом минулої доби", - йдеться у повідомленні аналітиків.
Нагадаємо, експерт пояснив, що чекає на окупантів у Вовчанську після оточення.
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