Оточення Путіна все ще може усунути його від влади – депутат Європарламенту Кубілюс

Європейський політик наголосив, що в Росії все ще мають бути раціональні люди, які розуміють неминучість краху країни через дії Володимира Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін загнав себе у глухий кут через воєнну агресію проти України, наразі логіку його дій вже важко передбачити.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів депутат Європарламенту, член комітету закордонних справ, колишній прем’єр Литви Андрюс Кубілюс, відповідаючи на питання, чи готовий Путін у цій війні покласти до 300 тис. вбитих російських солдатів задля перемоги над Україною.

"Путін сам себе загнав у такий кут, і має вигляд зараз, як напівбожевільний щур. Тому тут логіку шукати дуже важко, як він себе поводитиме. Проте, якщо подивитися на інші схожі історичні ситуації, то, зазвичай, хтось із оточення, з еліти, чи військової, чи політичної, які зберігають у такі часи можливість раціонального мислення, розуміють, що країна вже в глухому куті, й прямує до якоїсь безодні. І тоді вони шукають можливості, як змінити ситуацію, як відсторонити збожеволілого лідера. І все це може статися. Я не маю якогось термометра, щоб поміряти температуру серед політичної еліти в Кремлі. Але, я думаю, що раціональні люди, і в Росії можливо залишилося кілька таких, мають розуміти, що Путін завів Росію на такий шлях, який вже призвів до глухого кута, і це є трагедією Росії", - пояснив Кубілюс.

Нагадаємо, видання The New York Times писало, що Володимир Путін готовий до втрат у 300 тисяч військових задля перемоги над Україною.

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