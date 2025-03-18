Оточення ЗСУ на Курщині: військовий оглядач назвав це нісенітницею

Експерт Василь Пехньо запевнив: якби українські сили справді були оточені, росіяни б перерізали дороги, а цього не сталося.

Оточення ЗСУ на Курщині – нісенітниця.

Про це заявив військовий оглядач Василь Пехньо у ефірі "Ранок.LIVE".

Експерт запевнив: якби українські сили справді були оточені, росіяни б перерізали дороги, а цього не сталося.

За словами Пехньо, ворог дійсно контролює ділянки цього напрямку за допомогою дронів і артилерії, але загальна ситуація на фронті залишається стабільною. Мовляв, окупанти не змогли створити оперативне оточення – їхні позиції залишаються тими ж, що й три тижні тому.

"Зараз найголовніше – це контроль над висотами, які є в наших військах у двох локаціях. Перша локація – це на Сумщині, населений пункт Юнаківка. Другий район – це зосередження на території Курської області в районі населеного пункту Гуєво. […] Наші війська там навпаки роблять ситуацію, перевертають її з ніг на голову", – резюмував військовий аналітик.

Нагадаємо, що російські війська протягом минулої доби продовжували наземну операцію задля витіснення українських сили з їхніх позицій, що залишилися в Курській області. Втім, росіяни не зробили підтвердженого просування.