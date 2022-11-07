"Оточити і затягнути петлю": військовий експерт розповів, як можна звільнити Херсон

Росіяни евакуюють усі окупаційні заклади, знищили зв'язок, готуються до втечі з Херсона та відходу за Дніпро.

Шон Белл, відставний віцемаршал королівських ВПС і військовий аналітик, розповів про можливі плани президента РФ Володимира Путіна щодо окупованих міст південної частини України. Наразі відбувається евакуація окупантів із західного берега Дніпра, проте справжні причини для цього поки що не зрозумілі.

Про це повідомляє Sky News.

"Путін розпорядився про військову евакуацію Херсона, це відомо, і цьому є підтвердження, але чи буде після цього дійсно евакуація або ж це лише прикриття для продовження боїв — чесна відповідь на це питання: ми не знаємо", — сказав Белл.

З його слів, варто враховувати ту обставину, що для українців штурм міста є неприйнятним. За нього довелося б заплатити надто високу ціну.

"Це коштуватиме дорого Україні. Кращою тактикою для України буде — оточити, затягнути петлю та ізолювати російські війська. Саме тому вони руйнують мости. Більшість аналітиків сходяться на думці, що Росія піде, але подивимося, що буде", — пояснив він.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Згодом дві останні області повернулися під контроль України.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає "спеціальною операцією". Спочатку її метою визначали "демілітаризацію і денацифікацію", згодом – "захист Донбасу". А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.

Ситуація на Херсонщині

Російські війська захопили Херсонщину у перші дні війни, на початку березня.

Російські військові готуються до оборони Херсона. В населені пункти Херсонської області окупанти звозять додатковий особовий склад. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 30 жовтня. Українські військові повідомляють, що основну оборону російська армія облаштовує навколо обласного центру.

Також, за інформацією Генштабу, під так звану евакуацію , яку на Херсонщині влаштували російські окупаційні сили, потрапили, зокрема, в’язні. Окупанти вивезли людей з виправної колонії №90 міста. Територію зазначеної установи російські військові використовують для розміщення особового складу та військової техніки, сказано у зведенні Генштабу. Повідомляється, що до селища Каланчак, яке розташоване неподалік Криму, прибуло близько сотні представників Росгвардії з міста Грозний.

, яку на Херсонщині влаштували російські окупаційні сили, потрапили, зокрема, в’язні. Окупанти вивезли людей з виправної колонії №90 міста. Територію зазначеної установи російські військові використовують для розміщення особового складу та військової техніки, сказано у зведенні Генштабу. Повідомляється, що до селища Каланчак, яке розташоване неподалік Криму, прибуло близько сотні представників Росгвардії з міста Грозний. Крім того, російські окупаційні сили планують перевірки людей, які залишаться у Херсоні після завершення оголошеної окупаційними силами евакуації з правобережної частини регіону. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його інформацією, "головною метою перевірок буде виявлення патріотично налаштованих херсонців серед тих, хто залишився у місті".

Також створені окупантами Telegram-канали 1 листопада поширили повідомлення про те, що жителі Херсону, які залишилися в місті, мають розповісти російським окупаційним структурам про місце свого перебування.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що операція зі звільнення Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада. За словами очільника розвідки, у Херсоні зараз перебувають "найбільш підготовлені та найбільш боєздатні російські підрозділи".

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що частина жителів Херсона залишається в місті, попри тиск із боку російських окупантів. За його словами, містяни запасаються харчами, водою та чекають на звільнення міста.

В ОК "Південь" розповіли, що окупанти на території Херсонської області відводять глибше в оборону елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода. Також стало відомо, що війська ворога готують провокації – перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв проти ЗСУ.

елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода. Також стало відомо, що війська ворога готують провокації – перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв проти ЗСУ. Військовослужбовці ЗСУ крок за кроком звільняють Херсонщину. Наші захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Як українські військові готуються до звільнення Херсона - снайпер "Дєд"

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