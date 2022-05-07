"Отпели, отплясали", плитку зіпсували”: військові РФ знімають святкування 9 травня у містах окупованої Херсонщини

Російські військові намагаються організувати масове святкування 9 травня у містах тимчасово окупованої Херсонської області, але бажаючих мало.

Для картинки сцени облаштовують на центральних площах міст та привозять глядачів, щоб російські ЗМІ змогли відзняти "сюжети".

Зокрема, міський голова Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що під час концерту, що відбувся 6 травня, була пошкоджена тротуарна плитка. Також він говорить, для "картинки" до міста були завезені автобуси з глядачами, були і пару десятків місцевих жителів.

"Отпели, отплясали", плитку зіпсували. Настане час, і ми відновимо плитку, як і відновимо нормальне мирне життя в українському Скадовську", - написав міський голова Олександр Яковлєв.

Фото: Олександр Яковлєв

Напередодні у Генічеську відбулася вистава до 9 травня.

Глядачів, які наважились відвідати концерт наживо, було мало. Більшість з них – літні жінки. Ймовірно, масовку привезли з Криму разом з виконавцями, пише видання henichesk.city.

Сцену зліпили з того, що було під руками і розмістили прямо перед пам’ятником Леніну, на фоні російського та радянського прапорів. Співали російські та кримські ансамблі і соло-виконавці. Співали, звісно ж, пісні про “перемогу” та “бойових дух російського солдата”. Концерт контролювали окупанти.

Херсонський політик та ексдепутат ВРУ Сергій Хлань прокоментував шоу у себе на Facebook-сторінці:

"У Генічеську окупанти провели інсценування 9 травня. Зігнали людей, включили музику (це типу обіцяний концерт), контролювали все дулами автоматів. По області ставлять леніних, вішають совкові плакати і божевільну “бабушку” з червоною ганчіркою на фоні вогню. Найгірші традиції радянських часів, побєдобєсіє і все це безглуздя, яке ніхто не сприймає, тільки підкреслюють, що росіяни тут вже програли. Їх ненавидять. Залишилось допрацювати ЗСУ".

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованій Каховці так звана "влада", яку призначили військові РФ, планує масштабно відзначити 9 травня.

Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.

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