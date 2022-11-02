"Отримали гарантії від України": Путін прокоментував повернення Росії до "зернової угоди"

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував повернення Росії до "зернової угоди". Диктатор заявив, що нібито РФ отримала гарантії, що Україна не знищуватиме Чорноморський флот за допомогою гуманітарного коридору.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Путін під час свого виступу 2 листопада заявив, що дав доручення Міністерству оборони РФ відновити участь держави-терористки у "зерновому договорі".

Диктатор також заявив, що "Україна нібито гарантувала те, що не бомбардуватиме Чорноморський флот за допомогою сухопутного коридору". Якщо це станеться, то РФ нібито остаточно вийде із договору.

Водночас російський диктатор заявив, що РФ готова постачати своє зерно бідним країнам світу, які очікують на поставки. Раніше Дмитро Кулеба пояснював, що "безкоштовне зерно від Росії" - це вкрадений в України урожай.

"Зерновий коридор" і російський шантаж

У Росії після інциденту з вибухами на їхніх бойових кораблях у Криму заявили про вихід із зернової угоди. Через це 30 жовтня з українських портів не вийшли зерновози. Президент Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців висміяв загарбників та наголосив, що "тепер в України є пшениця-вбивця, яка топить російські адмірали".

Згодом Україна, ООН та Туреччина повідомили, що відновлюють роботу "зернового коридору" без згоди на це Росії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що рух суден "зерновим коридором" з України відновлено в середу, 2 листопада, після телефонної розмови між міністрами оборони Туреччини та Росії.

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