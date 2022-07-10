"Отримали п***лєй хороших": прикордонників Луганського загону розповіли, як нищили еліту військ РФ

Після 106 днів фронту прикордонників Луганського загону, які одними з перших зустрічали ворога, відправили в ротацію на Львівщину.

Хлопці розповіли ТСН про зустріч з ворогом від першого дня і до нині.

24 лютого, 6 ранку, прикордонний відділ «Щастя». Саме тут проходила лінія розмежування з окупованою територією. За вікном вибухає, здіймаються хмари диму і суне російська орда. « 4.40 хв почався масований обстріл з систем залпового вогню «Град», - пригадує прикордонник Андрій, який нині на ротації служить на кордоні на Львівщині, тоді одним з перших чинив супротив ворогу.

За півдня, згадує він, рашисти майже повністю випалили Щастя, тож довелося відступити і зайняти позиції в інших містах і звідти нищити нападників. «Розпи***ли лагер сєпаров. Все димить, гримить, отримали вони п***лєй хороших, ідемо далі», - розповідає боєць.

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У березні в Рубіжному прикордонники вже об’єднали зусилля зі Збройними силами. Обстріли були 24 на 7, жодного дня без тиші, а тільки штурм за штурмом. «Артилерія, «Гради», «Урагани», вкінці «Снцепьок», вони підтягнули все, що можна на цей напрямок», - каже начальник вогневого відділення ВП «Щастя» Дмитро Кушнір

Під час одного з обстрілів загинув командир прикордонного загону «Щастя» – Віталій Кучерявий. Побратими показують кадри - він спереду на пасажирському сидінні їде на завдання. Під час бою- евакуйовував пораненого, а коли повернувся ворожий снаряд розірвався поруч і офіцер загинув.

Коли прикордонники втратили командира, кажуть, воювати почали ще завзятіше, аби помститися. «Я знищив, як вони писали, авторитета - Міша Чечен, це був підполковник підрозділу луганської міліції. Відправили до кобзона», - розповідає начальник вогневого відділення ВП «Щастя» Дмитро Кушнір.

Східний фронт бійці Луганського прикордонного загону захищали 106 днів. «Дуже важливий результат дало по обороні Сєвєродецька, в Рубіжному загинуло дуже багато сепаратистів, чеченців, бурятів. Поки ми тримали цей рубіж, Збройні сили наші групувалися і артобстрілом гасили всі їхні точки», - додає Кушнір.

І хоч нині їхнє Щастя окуповане, хранителі міста впевнені - невдовзі повернуть і його, і усі інші території.

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