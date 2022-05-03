"Отримали по морді, стоїмо, думаємо що робити далі": Арестович прокоментував "великий наступ" армії РФ

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати краху на території України.

Війська ворога як і раніше не можуть похвалитися жодними успіхами у війні з Україною.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 3 травня.

"Немає на тих фронтах жодних новин. Є лише дрібниці, наші відбили там одну атаку, другу, п'яту, десяту, там, отже, захопили полонених. Воно жахливо звучить для цивільних, котрі переживають кожен постріл, але там у принципі військова рутина. У зведенні Генштабу це звучить так: сили здійснюють перегрупування. З військової точки зору це перекладається так: "Отримали по морді, стоїмо, думаємо, що робити далі, чешем потилицю. Ну, давай сюди ще танкову роту переправимо". І полководці схилилися над картами і думають, що робити, куди посунути полиці по нескошених полях", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, що Арестович дав новий прогноз щодо подій, які можуть відбуватися у війні Росії проти України найближчим часом.